Referendum giustizia del 22 e 23 marzo | scuole chiuse in gran parte d’Italia ma in un Comune si sperimenta la convivenza tra voto e lezioni

Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum sulla giustizia, con la maggior parte delle scuole italiane chiuse per l’occasione. Tuttavia, in un Comune si sperimenta una soluzione diversa, mantenendo le lezioni in alcune scuole mentre si svolgono le operazioni di voto. La consultazione coinvolge numerose regioni e vede molte strutture scolastiche come sedi di seggio.

Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia. In gran parte d’Italia, la consultazione comporterà la chiusura temporanea degli istituti scolastici, molti dei quali fungono da sede di seggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

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Io voterò NO al referendum sulla giustizia perché conosco cosa significa essere indagati, anche quando si è sempre assolti “perché il fatto non sussiste”. L’indagato non esce mai nobilitato. Esce segnato, spesso ammalato, quasi sempre delegittimato. La sepa - facebook.com facebook

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