Negli ultimi mesi, la spesa sanitaria è aumentata del 4,9%, evidenziando una crescita stabile. Tuttavia, persistono differenze significative tra Nord e Sud del paese, che richiedono attenzione. Le affermazioni di un presunto fallimento del governo o di una sanità in crisi non trovano riscontro nei dati ufficiali, smentendo le critiche spesso diffuse. È importante analizzare con attenzione le reali evoluzioni del settore, evitando generalizzazioni infondate.

Ma quale flop del governo? Ma quale sanità al palo? Le bufale costruite dai Cinque stelle non stanno più in piedi. E soprattutto sono basate su numeri inesistenti. I grillini denunciano tagli, quando invece i soldi dati alla sanità sono aumentati. E denunciano dati sotto la media europea quando l'incidenza stabile sul Pil in Ue è del 6,9% e in Italia del 6,4%. Una differenza irrilevante, soprattutto se usata come leva per sparare veleni poco costruttivi. Nella relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali, la Corte dei Conti rileva l'aumento da 131,3 a 138,3 miliardi della spesa sanitaria pubblica riferita al triennio 2022-2024, con una crescita del 4,9% rispetto al 2023 e del 5,4% rispetto al 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La spesa sanitaria cresciuta del 4,9%. Ma resta il divario tra Nord e Sud

