Impianti sportivi in Italia un patrimonio da rinnovare | cresce l’offerta resta il divario Nord-Sud

In Italia, gli impianti sportivi sono al centro di un intervento urgente. Mentre si amplia l’offerta, il divario tra Nord e Sud rimane evidente. In molte città del Sud, le strutture sono vecchie e poco funzionali, mentre al Nord si investe di più. Le autorità cercano di rimediare, ma i lavori procedono a rilento. La mancanza di strutture adeguate frena anche lo sviluppo di sport giovanili e iniziative di aggregazione.

Lo sport in Italia non è più solo una questione di medaglie o benessere fisico, ma un asset economico di primo piano. Secondo l’ultimo Rapporto Sport 2025, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e curato dall’ Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute, il settore genera un valore aggiunto di 32 miliardi di euro, contribuendo per l’1,5% al PIL nazionale e dando lavoro a 421mila persone. Tuttavia, dietro questi numeri positivi si nasconde un’ infrastruttura fragile, datata e profondamente sbilanciata geograficamente: su oltre 78.000 impianti, circa il 40% è costituito da strutture datate ( anni ’70-’80) e bisognose di riqualificazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

