Coldiretti | Raggiunto nel 2025 record storico sulle esportazioni

Centinaia di agricoltori si sono riuniti al Parco della Musica per discutere le sfide del settore e gli impegni europei. La Coldiretti annuncia che nel 2025 le esportazioni agricole raggiungeranno un record storico. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 3.000 agricoltori, pronti a confrontarsi sulle prospettive future e le strategie da adottare per rafforzare il comparto.

Oltre 3mila agricoltori si sono riuniti all'evento di Coldiretti al Parco della Musica, per un confronto sugli impegni europei e sulle sfide da affrontare. L'associazione di categoria denuncia gli aspetti che penalizzano i produttori italiani: «C'è un problema di concorrenza sleale quando non c'è la tracciabilità, quando si siglano accordi di libero scambio che non prevedono le stesse regole» ha dichiarato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.

