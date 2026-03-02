Galaxy S26 Ultra | il processore più potente di sempre e una funzione che ti stupirà

Samsung ha presentato ufficialmente la serie Galaxy S26, definita come la terza generazione di smartphone dotati di intelligenza artificiale. Tra le novità spicca un processore che si definisce il più potente mai montato su un dispositivo Samsung, accompagnato da una funzione che promette di sorprendere gli utenti. La presentazione si concentra sulle capacità hardware e sulle innovazioni software introdotte con questa nuova gamma.

Samsung alza l’asticella dell’intelligenza artificiale mobile con la serie Galaxy S26, presentata ufficialmente come la terza generazione di smartphone AI del colosso coreano. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale, ma di un cambio di paradigma: l’intelligenza artificiale diventa proattiva, adattiva e soprattutto invisibile, lavorando in background per semplificare ogni aspetto dell’esperienza d’uso quotidiana. L’obiettivo dichiarato da TM Roh, Chief Executive Officer e Head della Divisione Device eXperience di Samsung, è cristallino: rendere l’AI qualcosa su cui le persone possano fare affidamento ogni giorno, senza richiedere competenze specifiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

