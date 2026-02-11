Galaxy s26 plus e s26 ultra non hanno più nulla da nascondere dopo questa fuga

Le prime immagini ufficiali dei Galaxy S26 Ultra e S26 Plus mostrano chiaramente il nuovo design dei due smartphone. Le foto svelano dettagli mai visti prima, confermando alcune indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. Ora è più facile capire come saranno i prossimi modelli di Samsung, che sembrano puntare su uno stile più aerodinamico e moderno. La presentazione ufficiale potrebbe essere vicina.

le prime immagini ufficiali dei galaxy s26 ultra e s26 plus offrono la visione più chiara finora della prossima linea di punta di samsung. i rendering mostrano un design immediatamente riconoscibile ma con elementi rinnovati: cornici piatte, una selfie cam centrata in un taglio a foro centrale e un profilo leggermente arrotondato. la finitura opaca resistente alle impronte emerge come vantaggio pratico, accompagnata da nuove opzioni cromatiche in arrivo. i rendering provenienti da fonti affidabili evidenziano una rivoluzione estetica contenuta: un passaggio dall'uso di cornici circolari a una singola isola fotografica rialzata, simile a quanto visto sul galaxy z fold 7, che permette una linea continua senza i bordi a anello delle generazioni passate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Galaxy s26 plus e s26 ultra non hanno più nulla da nascondere dopo questa fuga

