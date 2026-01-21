Realme presenta P4 Power lo smartphone con super batteria che dura più di 3 giorni
Realme annuncia P4 Power, uno smartphone dotato di una batteria da 10.000 mAh. Con un'autonomia che supera i tre giorni di utilizzo, il dispositivo è pensato per chi cerca affidabilità e durata. La presentazione si inserisce nell’obiettivo dell’azienda di offrire soluzioni pratiche e performanti, mantenendo un approccio sobrio e funzionale. P4 Power si propone come una scelta interessante per chi desidera un telefono che supporti un utilizzo intensivo senza frequenti ricariche.
L'azienda cinese è pronta a lanciare lo smartphone P4 Power, il quale potrà contare su una batteria da 10.001 mAh e la funzione per trasformare il dispositivo in un piccolo power-bank.🔗 Leggi su Fanpage.it
