Realme presenta P4 Power lo smartphone con super batteria che dura più di 3 giorni

Realme annuncia P4 Power, uno smartphone dotato di una batteria da 10.000 mAh. Con un'autonomia che supera i tre giorni di utilizzo, il dispositivo è pensato per chi cerca affidabilità e durata. La presentazione si inserisce nell’obiettivo dell’azienda di offrire soluzioni pratiche e performanti, mantenendo un approccio sobrio e funzionale. P4 Power si propone come una scelta interessante per chi desidera un telefono che supporti un utilizzo intensivo senza frequenti ricariche.

