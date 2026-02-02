Realme P4 Power 5G | batteria gigantesca ed elegante design

Realme ha annunciato il nuovo P4 Power 5G, uno smartphone con una batteria enorme da 10.001 mAh. È la prima volta che un telefono introduce una batteria così grande, quasi il doppio di quelle che si trovano di solito. Il device combina un design elegante con una batteria che promette giornate di autonomia senza problemi. La presentazione ha attirato l’attenzione di chi cerca un telefono potente e duraturo.

Smartphone con la prima batteria da 10.001 mAh al mondo, in una scocca dalle dimensioni standard Realme ha presentato il nuovo smartphone P4 Power 5G dotato della prima batteria al mondo da 10.001 mAh, quasi il doppio della capacità rispetto alla media degli altri smartphone sul mercato. Grazie alla tecnologia di anodo al carbonio di silicio di nuova generazione e al design avanzato, il P4 Power promette un'elevata autonomia pur mantenendo un corpo sottile di 9,08 mm, con un peso di 219 g.

