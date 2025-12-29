L' Anci Marche incontra Papa Leone XIV Il presidente Fioravanti | Una grande emozione | lo aspettiamo nella nostra regione

L'Anci Marche ha avuto l'onore di incontrare Papa Leone XIV. Il presidente Fioravanti ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando l'importanza di questo evento per la regione. Un momento di grande significato, che rimarrà impresso nella memoria di tutti i presenti, rappresentando un'occasione di confronto e di crescita per la comunità locale.

ROMA – «Incontrare il Papa è stata una grande emozione ed un giorno che nessuno di noi potrà mai dimenticare». A dirlo è Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente di Anci Marche e del Consiglio nazionale Anci. Nell’udienza privata in Vaticano presso la Sala Clementina, il Santo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'Anci Marche incontra Papa Leone XIV. Il presidente Fioravanti: «Una grande emozione: lo aspettiamo nella nostra regione» Leggi anche: Libano, Papa Leone XIV incontra il presidente Aoun Leggi anche: Papa Leone XIV, 60 anni di Nostra aetate: “La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. I sindaci dei capoluoghi italiani e delle Marche in udienza privata dal Papa; I sindaci dei capoluoghi in Vaticano per l’udienza privata da Papa Leone XIV; I sindaci dei capoluoghi marchigiani in udienza da Papa Leone. Marche in Vaticano: delegazione di sindaci incontra Papa Leone XIV - Marco Fioravanti e la delegazione marchigiana accolti in udienza privata dal Santo Padre: l’invito a visitare presto la regione ... centropagina.it

Fioravanti incontra Papa Leone: «L’ho invitato nelle Marche» - L’incontro, organizzato da Anci, ha visto Anci Marche curare i rapporti con la Santa Sede ... lanuovariviera.it

I sindaci Anci delle Marche hanno incontrato Papa Leone XIV - "Incontrare Papa XIV è stata una grande emozione ed un giorno che nessuno di noi potrà mai dimenticare”. picenonews24.it

Lunedì 29 dicembre alle 11 incontro in Vaticano con il Pontefice. Delegazione guidata da Manfredi, Silvetti e Fioravanti. Rapporti curati da Anci Marche - facebook.com facebook

I sindaci dei Comuni capoluogo domani in udienza privata dal Papa. Delegazione all'evento coordinato da Anci nazionale e co-organizzato da Anci Marche #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.