Un dialogo con la città | Papa Leone XIV incontra i giovani di Roma

Il 10 gennaio 2026, l’Aula Paolo VI ha ospitato un incontro tra Papa Leone XIV e i giovani di Roma. Un’occasione di confronto e ascolto, in cui le nuove generazioni hanno avuto modo di esprimere le proprie idee e riflettere sul ruolo della città e della fede nel mondo contemporaneo. Un momento di dialogo autentico, che ha sottolineato l’importanza della presenza e della partecipazione dei giovani nella vita della comunità.

Sabato 10 gennaio 2026 è stato un giorno importante: l’ Aula Paolo VI ha accolto migliaia di giovani romani per un confronto diretto con Papa Leone XIV. L’incontro ha rappresentato un momento molto significativo per affrontare temi centrali per le future generazioni: la ricerca di relazioni autentiche, la gestione della solitudine, il senso della vita e il ruolo della comunità nella crescita personale. Tra applausi, silenzi attenti e momenti di ascolto, i giovani hanno avuto l’opportunità di esprimere domande e speranze, ricevendo risposte che hanno sottolineato l’importanza della fede, dell’ amicizia e della responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Un dialogo con la città: Papa Leone XIV incontra i giovani di Roma Leggi anche: Papa Leone XIV incontra Abu Mazen: dialogo per la pace a Gaza Leggi anche: Papa Leone XIV incontra i giovani, l'appello del cardinale Reina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Papa Leone XIV: “In Iran si coltivino dialogo e pace” - Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro rivolge il suo pensiero all'Iran scosso dalle proteste contro il regime, represse duramente. msn.com

Il riconoscimento del magazine Condé Nast Traveler. La città è già capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan, in Marocco - facebook.com facebook

Quando l’arte incontra la città, la bellezza si moltiplica. Un dialogo continuo in cui i luoghi ispirano le opere e le opere restituiscono nuova vita agli spazi visitsicily.info/noto/ Tama66 #visitsicilyinfo #noto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.