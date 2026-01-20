Il tiramisù più lungo al mondo sbarca a Londra | oltre 300 metri sotto la supervisione dei giudici del Guinness World Records Sarà dedicato a Re Carlo e Camilla

Il 25 e 26 aprile a Londra si terrà il tentativo di realizzare il tiramisù più lungo al mondo, superando i 300 metri, sotto la supervisione dei giudici del Guinness World Records. L’evento, dedicato a Re Carlo e Camilla, rappresenta una sfida culinaria unica che coinvolge appassionati e professionisti, portando la tradizione italiana nel Regno Unito. Un’occasione per scoprire un dolce simbolo dell’Italia attraverso un record internazionale.

Per chi ama il tiramisù l'appuntamento è il 25 e 26 aprile a Londra. Sbarca nel Regno Unito la sfida di " The Longest Tiramisu – Guinness World Record Official Attempt ", ossia del tentativo di realizzare il tiramisù ufficialmente più lungo al mondo, oltre 300 metri, sotto la supervisione dei giudici del Guinness World Records. L'iniziativa si terrà alla sede municipale della Chelsea Old Town Hall e ha un importante scopo benefico. Attraverso il sito www.longesttiramisu.uk è già possibile fare donazioni prenotando una fetta o un vassoio a sostegno della Esharelife Foundation, charity britannica impegnata in progetti sociali e nel Food Bank Project del sindaco di Londra.

