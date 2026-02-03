Qual è il sentiero più pericoloso del mondo dove si cammina su assi sospese nel vuoto

Sul monte Huashan si trova uno dei sentieri più pericolosi al mondo. Si tratta di un percorso fatto di assi di legno sospese nel vuoto, con viste mozzafiato ma rischi elevati. Solo i più coraggiosi si avventurano su questa passerella stretta e instabile, consapevoli che un passo sbagliato può essere fatale. Molti visitatori evitano questo tratto, ma chi decide di provarci sa già che si tratta di un’esperienza estrema.

Approfondimenti su Mount Huashan Plank Walk

I punti panoramici più estremi del mondo offrono esperienze uniche tra spettacolari passerelle di vetro e piattaforme sospese nel vuoto.

