L' Arezzo sta dominando il campionato Domenica c' è il Ravenna grande attesa in città

L'Arezzo si trova in vetta al campionato grazie alle recenti vittorie, che hanno rafforzato il suo primato. La causa di questa posizione si deve alle prestazioni convincenti della squadra, che ha saputo sfruttare ogni occasione in campo. Domenica arriverà il Ravenna, seconda in classifica, in un match che attirerà molte attenzioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida rappresenta un momento chiave per il proseguimento della stagione.

BIG MATCH - Il calendario dell'Arezzo cambia prospettiva. All’orizzonte c’è lo scontro diretto con il Ravenna, secondo in classifica a -7 e con una partita in più. Domenica gli amaranto hanno l'opportunità di dare un segnale definitivo al campionato e confermare di essere i favoriti per la B. Non solo: potrebbero anche permettersi di perdere, mantenendo comunque un cuscinetto di sicurezza più che comodo. È un paradosso ma fino a un certo punto e certifica l'andamento irreprensibile tenuto fino a oggi. L’attesa è palpabile e si è notata già a Gubbio, con i ristoranti pieni di aretini nel pregara e il settore ospiti sold out poco dopo. 🔗 Leggi su Today.it

Centro Tecnico BM Arezzo torna il campionato, Domenica arriva GenovaIl Centro Tecnico BM Arezzo riprende il campionato di Serie B domenica 4 gennaio, quando alle 18 ospiterà al Palasport Estra l’Elah Genova.

Aci premia i campioni dello sport: grande successo per il Campionato Sociale Aci Arezzo 2025Il Campionato Sociale ACI Arezzo 2025 ha premiato i migliori atleti, attirando numerosi spettatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L'Arezzo come l'Inter, Bucchi come Chivu: ecco perché la serie B ormai è a un passo; Arezzo da record: espugnato anche Gubbio, amaranto a +7 verso il big match; DIRETTA/ Gubbio Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, oggi 21 febbraio 2026).

Manzo sbotta: Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicanoC'è una coda polemica nel postpartita di Arezzo-Pineto, posticipo della 18ª giornata del campionato di Serie C (Girone B). A prende la parola presso la sala stampa dello stadio aretino è stato il ... tuttomercatoweb.com

Il Ravenna ha battuto 2-0 la Juventus Next Gen, l’Ascoli ha espugnato Sestri Levante rifilando 3 gol al Bra. Il primo marzo i romagnoli al Comunale contro l’Arezzo - facebook.com facebook