Cassino furia alla Asl per la lunga attesa | minaccia il personale In auto una pistola e un coltello da 22 cm

Questa mattina a Cassino si è scatenata una vera e propria esplosione di rabbia ai danni della Asl. Un uomo, insoddisfatto delle lunghe attese, ha iniziato a minacciare il personale con una pistola e un coltello lungo 22 centimetri, scatenando il panico tra gli impiegati. La polizia è intervenuta subito e ha fermato l’uomo prima che potesse fare del male a qualcuno. La situazione è tornata sotto controllo, ma l’episodio ha lasciato tutti scioccati.

L'atteggiamento dell'uomo ha però insospettito gli agenti, che hanno deciso di estendere il controllo perquisendo la sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze Momenti di forte tensione si sono vissuti nella giornata di ieri presso gli uffici della Asl di Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. Quella che sembrava inizialmente una protesta verbale per i tempi della sanità pubblica è degenerata in minacce, richiedendo l'intervento immediato delle forze dell'ordine che hanno poi scoperto, nell'auto dell'uomo, un potenziale pericolo ben maggiore. Tutto è iniziato quando un utente si è recato agli sportelli della Città Martire per prenotare una visita specialistica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Cassino Asl Minaccia la madre con un coltello per avere soldi da lei e dà fuoco alla sua auto: 44enne arrestato Aggressione alla Asl, minaccia il personale e si scaglia contro gli agenti: arrestato un uomo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cassino Asl Cassino, minaccia il personale Asl per i tempi di attesa: interviene la Polizia, sequestrati pistola a salve e coltelloMomenti di tensione nella giornata di ieri presso gli ambulatori della ASL di Cassino, dove un uomo, esasperato dai tempi di attesa per la prenotazione di una visita specialistica, ha ... ilmessaggero.it La costa acese, da Aci Trezza a Pozzillo, ha subito ingenti danni dalla furia della mareggiata che ha devastato ogni cosa. Presto per fare la conta dei danni che ammontano a svariati milioni di euro tra infrastrutture pubbliche e il patrimonio privato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.