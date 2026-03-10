Collovati sponsorizza il colpo di mercato della Juventus | E’ pronto per la Nazionale

L’ex calciatore Collovati ha commentato il possibile trasferimento di un giovane talento alla Juventus. Durante un’intervista, ha affermato che il giocatore è ormai pronto per essere convocato in Nazionale. La sua affermazione riguarda direttamente le prospettive future dell’atleta, che potrebbe presto debuttare con la maglia azzurra. La discussione si è concentrata sulle sue qualità e sulla sua preparazione per il salto nel calcio internazionale.

Collovati ai microfoni di CagliariNews24 ha parlato del futuro di Palestra confermando che il giocatore è ormai pronto a vestire la maglia azzurra. Intercettato dai microfoni di CagliariNews24, Fulvio Collovati ha parlato anche di Palestra, obiettivo di calciomercato della Juventus per la prossima estate. MERCATO JUVE: LE ULTIMISSIME SUI BIANCONERI PALESTRA – «Caprile lo conosco meno, mentre Palestra lo seguivo già quando giocava all'Atalanta. Penso che sia già pronto per indossare la maglia dell'Italia. Lui quest'anno sta facendo un gran campionato, per cui non capisco perché non debba giocare in Nazionale. È uno destinato a giocare in una big, quindi dobbiamo sfruttare le sue qualità.