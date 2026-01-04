David e Openda agitano la Juve | doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CMIT

David e Openda, arrivati quest’estate, non hanno ancora dimostrato il rendimento sperato, alimentando il rimpianto per l’eventuale acquisto di Kolo Muani. La Juventus, in fase di consolidamento, affronta alcune difficoltà nel reparto offensivo, come evidenziato dalla recente sconfitta contro il Lecce che ha fatto perdere punti importanti nella corsa al quarto posto. La situazione richiede analisi e riflessioni sulle strategie future del club.

I due nuovi attaccanti arrivati nell’ultimo mercato estivo continuano a deludere: il piano di Spalletti e le mosse della dirigenza bianconera La Juventus spreca e contro il Lecce lascia sul campo due preziosissimi punti nella corsa al quarto posto. L’inesauribile McKennie e le magie dell’imprendibile Yildiz non bastano a Luciano Spalletti per continuare nella striscia di vittorie consecutive in campionato. Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it La Juve paga gli errori di mira negli ultimi sedici metri, con Jonathan David sul patibolo della critica per il clamoroso errore dal dischetto. Il canadese è un fantasma, lontano parente da quell’Iceman d’area di rigore ammirato in Francia con la maglia del Lille. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - David e Openda agitano la Juve: doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CM.IT Leggi anche: Kolo Muani alla Juve: svelato il perché Tudor lo avrebbe preferito a David. Emerge questo retroscena sul francese Leggi anche: Juventus, Randal Kolo Muani Kolo-ssale: l’ex fa faville al Tottenham Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. David-Openda, horror show! Juve, pesa l'assenza di Vlahovic: adesso serve la punta, palla a Ottolini - La dirigenza sta cercando un vice Yildiz, però a mancare è un vero numero 9: tanti cross da Kostic e Zhegrova nel finale, ma nessuno a raccoglierli ... msn.com

