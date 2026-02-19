Caschi estintori e mazze | rapinatori alla gioielleria del centro commerciale Bottino da 60mila euro

Una banda di quattro uomini ha preso d'assalto la gioielleria Stroili Oro nel centro commerciale Torresina, portando via circa 60mila euro. I rapinatori sono entrati armati di caschi, mazze e estintori, spaventando i dipendenti e minacciandoli per arraffare i gioielli e il denaro. La scena si è svolta in pochi minuti, mentre i clienti cercavano di mettere in fuga i malviventi. La polizia sta indagando sulle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. La rapina ha lasciato tutti sotto shock.

Rapina alla gioielleria del centro commerciale Torresina. Una banda di quattro malviventi ha sorpreso i dipendenti di Stroili Oro ed è scappata con un bottino di circa 60mila euro. La rapina si è consumata poco dopo le 13:30 di ieri - mercoledì 18 febbraio - nella galleria commerciale che si trova in via Andrea Barbato. In quattro, con i volti coperti dai caschi e armati di mazze ed estintori. Minacciati i lavoratori hanno spaccato le vetrine e hanno rubato gioielli, oro e monili. Poi si sono dati alla fuga. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti della polizia.🔗 Leggi su Romatoday.it

