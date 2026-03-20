Durante il Ramadan, persone di diverse città italiane si sono riunite in preghiera nei giardini della diocesi e nelle piazze autorizzate, tra Prato e Roma. Tuttavia, ci sono stati anche casi in cui l’accesso alle aree di preghiera è stato negato. La fine del mese sacro ha portato con sé immagini contrastanti, senza rappresentare una conclusione univoca del percorso di integrazione.

È successo ancora. Fino all’ultimo e dalla Toscana alla capitale. Mentre il calendario segna la fine del Ramadan, l’immagine che resta impressa non è quella di un’integrazione compiuta. Ma quella di una preoccupante e sistematica genuflessione delle nostre istituzioni – civili e religiose – di fronte all’avanzata dell’Islam politico e sociale (prima ancora di quello religioso). Così, da Roma a Prato, ci tocca raccontare lo stesso copione: quello che mette in scena spazi pubblici e sacri ceduti in nome di un multiculturalismo che somiglia sempre più a un inchino che a una condivisione. Fine Ramadan, a Prato la diocesi apre i cancelli del giardino per la preghiera islamica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ramadan, da Prato a Roma tutti in preghiera islamica tra giardini della diocesi e piazze concesse. Ma c’è chi dice no (video)

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