Ramadan a Monfalcone il prete apre la chiesa per la preghiera islamica
A Monfalcone, il parroco ha deciso di aprire la chiesa per permettere ai musulmani di pregare durante il Ramadan, che è iniziato con l’avvistamento della luna. Questo gesto nasce dall’intenzione di favorire il dialogo tra le diverse comunità religiose e risponde alla richiesta di un gruppo di fedeli musulmani che desideravano pregare in un luogo aperto e riconosciuto. Nei giorni scorsi, alcuni membri delle due comunità si erano già scambiati messaggi di buon augurio, preparando il terreno per questa iniziativa.
Il Ramadan 2026 è ufficialmente iniziato con l’avvistamento della luna ma già dai giorni precedenti si registravano movimenti e messaggi ben augurali. I vescovi italiani sembra abbiano fatto a gara tra loro per chi rilasciava per primo un comunicato e alcuni si sono spinti perfino un passo più avanti rispetto ad altri, cimentandosi in saluti in arabo. “As-salaamu alaykum ”, si legge come esordio della lettera di monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, che chiude con “Ramadan Karim”. Lo stesso ha fatto il cardinale Matteo Zuppi: “Fratelli e sorelle credenti musulmani, al-salam 'alaykum”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Massa Marittima: Ramadan, la comunità macedone in festa nella ex sala consiliare. Un mese di preghiera e condivisione.La comunità macedone di Massa Marittima ha deciso di festeggiare il Ramadan nella ex sala consiliare di via Norma Parenti, in risposta alla chiusura delle moschee locali.
