Rakow-Fiorentina 1-2 Vanoli | Il litigio con Kean? Io devo fare delle scelte ma lui ci tiene
Dopo la vittoria per 2-1 contro il Rakow e il conseguente passaggio del turno in Conference League, l’allenatore ha commentato il risultato e la situazione con alcuni giocatori. Ha parlato di un litigio con Kean, spiegando che deve fare delle scelte, ma che l’attaccante tiene alla squadra. La discussione tra i due è avvenuta durante la partita e ha attirato l’attenzione.
Dopo la vittoria sul Rakow per 2-1 e il passaggio del turno in Conference League, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha commentato la reazione "furiosa" di Kean per la sostituzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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