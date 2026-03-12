Stasera alle 21, la Fiorentina affronta il Rakow nell'ottavo di finale di Conference League. La formazione viola presenta un turnover con Piccoli e Gudmundsson in attacco, mentre Kean è disponibile per la partita a Cremona. Dopo i fischi ricevuti contro il Parma, il pubblico si aspetta una risposta dalla squadra, che si presenta con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite. La cornice dello stadio appare semivuota.

FIRENZE – I fischi del dopo partita con il Parma rimbombano ancora, idealmente, nel Franchi. Che stasera (ore 21), secondo quanto viene detto, sarà semivuoto per Fiorentina-Rakow, ottavo di finale di andata di Conference. Attesi solo seimila spettatori. Perchè, inutile nasconderselo, gli occhi, soprattutto quelli della tv, saranno qui sul campo, ma la testa è già a Cremona, per la sfida-salvezza di lunedì. Ovvio, comunque, che la Fiorentina non potrà fare una brutta figura nemmeno stasera. I tifosi ci tengono alla maglia. L’augurio è che i calciatori viola, chiunque scenda in campo, rispondano con una prova di coraggio e di orgoglio. Sarà una Fiorentina ancora senza Moise Kean. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Vanoli fa turnover per battere il Rakow. Piccoli e Gudmundsson davanti. Kean ci sarà a Cremona. Formazioni

Articoli correlati

Fiorentina: Christensen in lista Uefa per il Rakow. Kean in dubbio per il Rakow, ma potrebbe giocare a CremonaFIRENZE – Testa già alla partita di lunedì prossimo a Cremona, in casa Fiorentina.

Fiorentina, Vanoli: “Contro il Rakow vogliamo vincere e andare avanti a testa alta”. Poi ci sarà la CremoneseFIRENZE – “Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante.

Altri aggiornamenti su Fiorentina Vanoli fa turnover per...

Temi più discussi: Fiorentina, Vanoli tra Conference e Serie A: Turnover col Rakow? Non voglio fare il Guardiola, ma...; Fiorentina: Vanoli fa turnover per battere il Rakow. Piccoli e Gudmundsson davanti. Kean ci sarà a Cremona. Formazioni; Fiorentina, turnover per Vanoli in Conference: chi gioca e chi no; Siemieniec e le frecciatine alla Fiorentina: Dopo la partita vi ricorderete il mio nome. Non so perché Vanoli faccia turnover. Freddo? Non siamo mica al polo nord.

Fiorentina, Vanoli tra Conference e Serie A: Turnover col Rakow? Non voglio fare il Guardiola, ma...L'allenatore viola alla vigilia degli ottavi di Conference: In Europa conta la prestazione. Mi aspetto di recuperare Kean per Cremona ... msn.com

Fiorentina-Rakow, le probabili formazioni della Conference LeagueLa Fiorentina ospita il Rakow nell'andata degli ottavi di Conference League (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ). Vanoli fa turnover: riposano ... sport.sky.it

Clima "abbastanza" sereno in casa #Fiorentina Speriamo, anche se... x.com

La Juventus Women domina la Fiorentina e avvicina la finale di Coppa Italia Decidono i gol di Beccari e Capeta Il racconto del match nel primo commento - facebook.com facebook