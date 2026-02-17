Concorso Polizia Penitenziaria | 3.350 posti per allievi anche diplomati

Il Ministero della Giustizia ha aperto le iscrizioni per il concorso che offre 3.350 posti di allievi agenti di polizia penitenziaria, inclusi anche diplomati. La decisione arriva dopo che il governo ha deciso di incrementare il numero di agenti per migliorare la sicurezza nelle carceri italiane. Le selezioni si rivolgono a giovani motivati e desiderosi di lavorare in un settore che richiede attenzione e responsabilità. Il bando è stato pubblicato sul sito ufficiale del ministero e rimarrà aperto fino a metà mese.

