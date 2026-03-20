La rassegna ’Ragazzi in Gamba’ 2026 sta vivendo le fasi finali con le selezioni interregionali che si svolgono in diverse città italiane. La manifestazione coinvolge numerose scuole e migliaia di studenti, proponendo spettacoli di teatro, danza, folklore e pittura. La finale si terrà a Chiusi nel mese di maggio, con eventi che spaziano tra teatro, danza e tradizione popolare.

La rassegna ’Ragazzi in Gamba’ 2026, che promuove teatro, danza, folklore, pittura e molto altro attraverso tantissime scuole e migliaia di studenti in tutta Italia, entra nel vivo con le selezioni interregionali in vista delle finali chiusine di maggio. Voluta 60 anni fa dal compianto maestro Marco Fè, questa kermesse si propone come un evento di grande rilevanza per il mondo scolastico italiano, un’iniziativa che celebra il talento, la creatività e la resilienza degli studenti provenienti da ogni parte del paese. Il percorso è iniziato proprio in questo mese di marzo con le selezioni interregionali tenutesi ad Ivrea, che hanno visto la partecipazione di molte scuole del nord Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Ragazzi in Gamba 2.0’. La finale a Chiusi fra teatro, danza e folklore

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