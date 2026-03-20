Rabanne ha annunciato la nomina di Capo Plaza come nuovo ambassador del marchio Million. L'artista andrà a rappresentare la linea, trasmettendo attraverso la sua immagine l'energia e la personalità forte che caratterizzano la collezione. La collaborazione mira a unire moda e musica, con Capo Plaza che sarà protagonista di diverse campagne pubblicitarie. La scelta segue la strategia di Rabanne di coinvolgere figure di spicco nel mondo della cultura urbana.

La collaborazione con Capo Plaza nasce da una visione condivisa: affermare la propria identità senza compromessi. L'arista ha infatti riscritto i codici della sua generazione, trasformando ambizione e visione in un successo concreto, riconoscibile e internazionale. Un percorso costellato di certificazioni multi-platino e collaborazioni globali che lo hanno consacrato tra i nomi di punta del panorama urban italiano. La stessa attitudine definisce Million: una fragranza manifesto, icona di un successo audace e senza scuse. Con Capo Plaza, Rabanne rinnova il proprio impegno nel raccontare una mascolinità contemporanea: sicura di sé, consapevole, destinata a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rabanne, Capo Plaza è il nuovo local ambassador di Million

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