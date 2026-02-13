Capo Plaza | Ghiaccio e Musica a Milano una scultura effimera svela la tracklist del nuovo EP 4U

Capo Plaza ha svelato la tracklist del suo nuovo EP 4U attraverso un’installazione di ghiaccio e musica a Milano, creando un effetto visivo che ha lasciato senza parole i passanti. La scultura di ghiaccio alta oltre due metri, realizzata dall’azienda di Santarcangelo di Romagna, si scioglie lentamente, rivelando i brani del progetto mentre il rapper esibisce qualche anteprima del suo nuovo sound.

