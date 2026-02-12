Il nuovo ep di Capo Plaza scolpito nel ghiaccio | l' installazione di Milano è made in Santarcangelo

A Milano, una grande installazione in ghiaccio ha catturato l’attenzione dei passanti lunedì scorso. Alta più di due metri, la scultura è stata pensata come una sorpresa per i fan di Capo Plaza, che sono stati attratti da questa trovata di marketing. L’installazione, realizzata a Santarcangelo, ha fatto parlare di sé in tutta la città e ha portato molti giovani a scoprire il nuovo EP del rapper.

L'imprenditore riminese era salito alla ribalta già nel 2018, quando per il party matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni realizzò una fontana utilizzata dagli sposi per servire fiumi di vodka ghiacciata A Milano una gigantesca installazione in ghiaccio, alta più di due metri, ha attirato lunedì scorso la curiosità dei passanti e chiamato a raccolta, grazie ad un'astuta mossa di marketing, i giovanissimi fans del rapper Capo Plaza. Siamo in Largo La Foppa, a due passi da Corso Garibaldi, nel cuore della città che conta. Davanti ad una folla divertita e incuriosita, il maestro Francesco Falasconi di Gradara ha inciso in diretta la tracklist di “4U Ep”, il nuovo disco in uscita venerdì (13 febbraio).🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

