Quarta Repubblica Anna Paola Concia irride la sinistra | Una tarantella tutta italiana

Durante una trasmissione televisiva, Anna Paola Concia ha commentato la scena politica italiana, affermando che «Gratteri e Woodcock in Germania sarebbero stati degli illustri sconosciuti». La discussione si è concentrata sui personaggi coinvolti e sul ruolo della sinistra, con Concia che ha definito la situazione come una

«Gratteri e Woodcock in Germania sarebbero stati degli illustri sconosciuti». La campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, chiassosa, scorretta, a tratti sguaiata, ha avuto un pregio: far rialzare la testa a quella (piccola) parte del Partito democratico che non accetta di intrupparsi dietro alle toghe in compagnia di Conte, Bonelli e Fratoianni. Anna Paola Concia, ex deputata del Pd, è una delle personalità di centrosinistra che avendo il coraggio di dire sì alla riforma Nordio hanno creato scompiglio al Nazareno. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, l’attivista arriva a prendere di mira i totem del fronte del No. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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