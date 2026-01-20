Al referendum un Sì per tutti i Craxi d’Italia | la surreale campagna elettorale di Anna Paola Concia

Durante il referendum sulla separazione delle carriere, Anna Paola Concia ha proposto di votare “Sì per tutti i Craxi d’Italia”, interpretando questa scelta come un sostegno ai cittadini accusati ingiustamente, spesso vittime di processi mediatici senza un giusto procedimento. La campagna mira a stimolare una riflessione sulla giustizia e sulla presunzione di innocenza, invitando a considerare l’impatto delle accuse e dei processi sulla vita delle persone.

Al referendum sulla separazione delle carriere metterà un Sì “per tutti i Craxi d’Italia “. Che vuol dire? Che votare a favore della riforma di Carlo Nordio sia un assist a tutti i politici accusati di corruzione? “Nel senso dei cittadini comuni che subiscono processi ingiusti, e molto spesso processi mediatici con condanne sui giornali senza processo. Ma soprattutto perché finalmente si metta un po’ di ordine nelle figure processuali con una differenza di carriere tra Giudici e Pm”, dice invece Anna Paola Concia, ex parlamentare del Pd, in una surreale intervista al Riformista. E pazienza se non c’è alcun elemento per dire che Craxi sia stato processato ingiustamente o – ancora peggio – abbia subito condanne sui giornali senza processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

