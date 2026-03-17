Concia a Quarta Repubblica cosa sarebbero Gratteri e Woodcock in Germania

Durante la trasmissione Quarta Repubblica, si è parlato di come figure come Gratteri e Woodcock sarebbero considerate in Germania, definendoli “illustri sconosciuti”. La discussione si è concentrata sulla percezione e sulla notorietà di questi personaggi in un contesto internazionale, evidenziando come il loro riconoscimento possa variare in base ai diversi ambienti culturali e giurisdizionali.

"Gratteri e Woodcock in Germania sarebbero stati degli illustri sconosciuti". Più chiara di così, non potrebbe: Anna Paola Concia, ex deputata del Partito democratico, è una dei pochi politici nel giro delle opposizioni a essersi schierata in modo palese per il Sì al referendum sulla Giustizia, creando un certo scompiglio al Nazareno. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, l'attivista ha il coraggio anche di prendere di mira i totem del fronte del No. "Questi signori, te li cito perché sono talmente pochi che conviene citarli, li conosci tutti, Minniti, Giacchetti, Salvi, Andrea Romano, Stefano Esposito, Stefano Ceccanti, Petruccioli, Morando, Pina Picierno, Barbera, Giuliano Pisapia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Concia a Quarta Repubblica, "cosa sarebbero Gratteri e Woodcock in Germania" Articoli correlati Leggi anche: Referendum: Concia, 'scioccata da Gratteri, impensabile giudici partito contro legge Camere' Leggi anche: Antonio Di Pietro contro Nicola Gratteri, i suoi attacchi a chi vota SÌ al referendum sarebbero "una tecnica" Una selezione di notizie su Quarta Repubblica Temi più discussi: Quarta Repubblica, Porro intervista Giorgia Meloni: dal referendum all'escalation militare in Iran. Le anticipazioni; Quarta Repubblica stasera 16 marzo: referendum giustizia e intervista a Giorgia Meloni; Quarta Repubblica del 16 marzo alle 21.25 su Rete 4: intervista alla Premier Giorgia Meloni; Quarta Repubblica, Porro intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 marzo 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 16 marzo 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Quarta Repubblica stasera 16 marzo: referendum giustizia e intervista a Giorgia MeloniSeguirà un nuovo approfondimento sul referendum giustizia nell'ultima settimana della campagna elettorale. Infine l'escalation militare in Iran e le possibili ripercussioni in Italia. corrieredellumbria.it "Tradiscono la Costituzione, chi usa il referendum per mandare a casa il governo Meloni tradisce la Costituzione." #Concia #referendumgiustizia #quartarepubblica x.com #Meloni a "Quarta Repubblica" sul referendum sulla giustizia: "Quando i toni sono così accesi, spesso è perché non si può dire la verità. Cioè, quando non si sta nel merito è perché il merito viene temuto" - facebook.com facebook