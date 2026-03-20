Nel 2026, il costo medio per un matrimonio in Italia supera i 25.000 euro. Le coppie italiane continuano a investire molto nel giorno del loro matrimonio, considerando l’evento come uno dei più importanti della vita. Le spese includono location, catering, abiti e servizi fotografici, senza limiti di budget. La tendenza rimane quella di destinare somme elevate per celebrare l’unione.

Il matrimonio continua a rappresentare per gli sposi italiani un evento di grande rilevanza, per il quale non si bada a spese. Secondo un nuovo studio, infatti, per i fiori d’arancio nel Belpaese si spenderebbero quasi 26mila euro. Una cifra sicuramente considerevole, ma che non sorprende più di tanto: tra abiti, menù, wedding stationery e servizi personalizzati, i dettagli da attenzionare sono molto numerosi. Per questo motivo, nonostante i buoni propositi, quasi una coppia su tre supera il budget previsto. Quanto costa sposarsi nel 2026 in Italia. Il matrimonio rimane un evento importante nella vita delle coppie italiane e, sebbene molti cerchino di controllare le proprie spese, la realtà è più sfumata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quanto costa sposarsi in Italia nel 2026, si superano i 25mila euro

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