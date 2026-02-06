Isee sopra 25mila euro? Nel 2026 restano molti bonus | ecco quali e come orientarsi

Nel 2026 molte agevolazioni resteranno disponibili anche per chi ha un Isee superiore a 25 mila euro. Questo significa che anche chi non rientra nelle fasce più povere potrà usufruire di diversi bonus, anche se i requisiti cambiano molto da una misura all’altra. Per orientarsi, bisogna fare attenzione alle specifiche di ogni incentivo e verificare le condizioni richieste.

Isee sopra 25mila euro? Nel 2026 restano diversi bonus e agevolazioni, anche per chi non rientra nelle fasce più basse, ma con requisiti che variano molto da misura a misura. In questo contesto contano non solo il reddito, ma anche la composizione del nucleo, la presenza di figli, alcune spese specifiche e le condizioni previste da ciascun incentivo. A rendere il quadro ancora più dinamico ci sono anche le novità nel calcolo dell’Isee: con una franchigia più alta sulla prima casa e correttivi rivisti, in alcune situazioni l’indicatore può risultare più basso rispetto al passato. Per orientarsi davvero, quindi, serve capire quali bonus restano accessibili oltre i 25mila euro e quali passaggi sono necessari per verificare di rientrare nei parametri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

