Un weekend alle Olimpiadi 2026 costerà fino a 1.200 euro a coppia a Milano a Cortina si superano i 2.800 euro

Secondo un’indagine di AltroConsumo, un weekend per due persone durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 può raggiungere un costo di circa 1.200 euro a Milano e oltre 2.800 euro a Cortina. Questi dati evidenziano le differenze di spesa tra le due località, offrendo un quadro chiaro delle potenziali spese per chi intende partecipare a questo evento internazionale.

Stando a quanto emerso nell'ultima indagine pubblicata da AltroConsumo, un weekend per due in una delle località delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 può arrivare a costare quasi 3mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

