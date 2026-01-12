Un weekend alle Olimpiadi 2026 costerà fino a 1.200 euro a coppia a Milano a Cortina si superano i 2.800 euro
Secondo un’indagine di AltroConsumo, un weekend per due persone durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 può raggiungere un costo di circa 1.200 euro a Milano e oltre 2.800 euro a Cortina. Questi dati evidenziano le differenze di spesa tra le due località, offrendo un quadro chiaro delle potenziali spese per chi intende partecipare a questo evento internazionale.
Stando a quanto emerso nell'ultima indagine pubblicata da AltroConsumo, un weekend per due in una delle località delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 può arrivare a costare quasi 3mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pagare fino a 5.000 euro per vedere le Olimpiadi: tutti i prezzi dei biglietti per Milano Cortina
Leggi anche: Bonus elettrodomestici fino a 200 euro, domande al via martedì. Fino a 200 euro per chi rottama vecchi apparecchi
Un weekend alle Olimpiadi 2026 costerà fino a 1.200 euro a coppia a Milano, a Cortina si superano i 2.800 euro - Stando a quanto emerso nell'ultima indagine pubblicata da AltroConsumo, un weekend per due in una delle località delle Olimpiadi Milano- fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un weekend costerà fino a 3.200 euro (e le case saranno più care degli hotel) - Assistere dal vivo alle Olimpiadi invernali 2026 potrebbe costare dai 448 euro per un weekend a Milano fino a oltre 3. corriere.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il prezzo da capogiro per trascorrere un weekend in Valtellina - Si inizierà il prossimo 6 febbraio tra Milano, Cortina d'Ampezzo, Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun- leggo.it
un po di #GRAMMICHELE alle Olimpiadi 2026 Milano Cortina
Questo weekend Milano gioca sul ghiaccio. Apre per la prima volta l’Arena Santa Giulia, la nuova arena da 16.000 posti che ospiterà le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In programma le Milano Hockey Finals: sport, tifo e atmosfera olimpica. E sì, ci siamo anch - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.