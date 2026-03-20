quanti contanti si possono prelevare senza controlli del fisco

Chi possiede un conto corrente può prelevare denaro presso uno sportello senza limiti di importo stabiliti dal fisco. Non ci sono restrizioni specifiche imposte dal sistema fiscale sui prelievi in contanti, quindi il cittadino può prelevare quanto desidera senza dover comunicare o giustificare l’operazione. Questa possibilità riguarda tutti coloro che hanno un conto corrente aperto.

Qualsiasi cittadino in possesso di un conto corrente può recarsi a uno sportello e prelevare denaro senza essere soggetto a un qualche limite. Non vi è infatti alcun tetto massimo alla quantità di contante prelevabile. Ci sono però delle severe norme antiriciclaggio che impongono un limite massimo di contante utilizzabile, ossia 10mila euro al mese. Va poi detto che per tutelare il conto corrente stesso esistono dei limiti di prelievo previsti dagli accordi contrattuali tra cliente e istituto di credito. Tenendo conto di ciò, quanto denaro è possibile prelevare dagli sportelli Atm? Ciascuna banca o istituto di credito ha le proprie politiche. In linea di massima, vi è un limite massimo di prelievo giornaliero impostato tra i 250 e i 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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