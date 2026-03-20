Negli anni Sessanta, il politico tentò due volte di partecipare al Festival di Castrocaro senza successo. Successivamente, nel 1964, iniziò a esibirsi in balere e locali notturni, cercando di farsi conoscere. Le sue apparizioni pubbliche si susseguirono nel corso degli anni, fino a diventare una figura nota nel panorama musicale amatoriale. Durante questo periodo, il suo nome apparve più volte in eventi locali e manifestazioni di vario genere.

Con Umberto Bossi muore uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi 40 anni. Ma prima che diventasse il leader carismatico della Lega, il «Senatùr» tentò mille altre strade. E, tra le tante, pure quella di cantante, con lo pseudonimo di Donato. Un passato poco noto ma abbastanza documentato vede infatti Umberto Bossi, all’inizio degli anni Sessanta, partecipare senza fortuna alle selezioni del Festival di Castrocaro per due edizioni consecutive (1961 e 1962). Malgrado le prime delusioni, il giovane Donato non rinunciò all’idea di incidere un disco. L’occasione arrivò nel 1964, quando la piccola etichetta milanese Disco Caruso, con sede in via Giovanni Rasori, pubblicò un 45 giri destinato a diventare un oggetto di culto: sul lato a «Ebbro», su quello b «Sconforto». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Quando Umberto Bossi era Donato: note (stonate) del Senatùr dalle balere a Sanremo

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