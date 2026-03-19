Addio al capo Umberto Bossi Chi era il Senatùr

È scomparso all’età di 84 anni Umberto Bossi, figura storica della politica italiana e fondatore della Lega Nord, nota anche come

È morto all'età di 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord meglio noto come "Il Senatur". Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, dopo la maturità scientifica si iscrisse all'università senza però terminare gli studi. "Ho fatto l'operaio, il perito tecnico, ho lavorato nell'informatica, ho studiato Medicina a Pavia, ho insegnato matematica e fisica" raccontava in un libro intervista. La politica era la sua passione, sempre nel segno delle idee autonomiste e federaliste. Il 12 aprile 1984, nello studio di Varese del notaio Franca Bellorini, appose la firma per l'atto fondativo della Lega Autonomista Lombarda: l'inizio di un'avventura con alterne fortune. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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