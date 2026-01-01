nel 2026 mary austin pubblica a life in lyrics con manoscritti inediti di freddie mercury che raccontano il loro legame unico

Nel 2026, Mary Austin pubblicherà “A Life in Lyrics”, una raccolta di manoscritti inediti di Freddie Mercury che rivelano il loro legame speciale. Questi scritti offrono uno sguardo intimo sulla storia condivisa tra i due, testimonianza di un rapporto che ha superato il tempo, le sfide e le distanze. Un’opportunità per scoprire aspetti nascosti di un'amicizia e di un amore che hanno lasciato un’impronta indelebile.

Ci sono amori che sfidano ogni definizione. Che sopravvivono alla fine di un fidanzamento, che resistono al tempo e alla distanza. Che diventano qualcosa di più profondo di una semplice storia romantica. L’amore tra Freddie Mercury e Mary Austin è esattamente questo. La connessione tra i due ha attraversato 20 anni di vita condivisa. È sopravvissuta alla verità sulla sessualità del cantante. E si è trasformata in un’amicizia così solida da far dire a Mercury che lei era la sua «compagna di fatto», il suo matrimonio vero. Trentaquattro anni dopo la scomparsa del leggendario frontman dei Queen, Mary si prepara finalmente a condividere con il mondo il tesoro che ha custodito in silenzio finora. 🔗 Leggi su Amica.it

Brian May e Mary Austin ad un evento di beneficenza (2002) - facebook.com facebook