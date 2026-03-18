Andy Diaz gareggerà ai Mondiali Indoor di atletica 2026, che si svolgeranno a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. La sua partecipazione è stata confermata e il programma delle competizioni è stato reso noto, con le sessioni di qualificazione e finali previste durante il fine settimana. Le gare saranno trasmesse in streaming su piattaforme dedicate.

Andy Diaz sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’azzurro si presenterà all’appuntamento con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e sarà indubbiamente tra i grandi favoriti della vigilia per salire sul gradino più alto del podio. Il Campione del Mondo Indoor in carica ha disputato una sola gara in stagione, esprimendosi in 16.90 metri ai Campionati Italiani Assoluti: un paio di balzi controllati prima di chiudere la gara, dunque non a tutti gli effetti un test attendibile per comprendere il reale stato di forma del bronzo olimpico di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming

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