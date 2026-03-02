LIVE Italia-Gran Bretagna 21-21 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | 11 punti di Saliou Niang parità alla prima sirena

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nelle qualificazioni mondiali di basket 2027, il punteggio si è stabilizzato su 21-21 dopo la prima sirena. Saliou Niang ha segnato 11 punti, mentre Carl Wheatle ha messo a segno un canestro in contropiede, portando la Gran Bretagna avanti di due. Nicola Akele ha risposto con un appoggio, portando il punteggio su 29-27.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-29 Carl Wheatle si mette in proprio e appoggia. 29-27 Nicola Akele con l’appoggio del nuovo +2. 27-27 Penetrazione di Quinn Ellis per impattare nuovamente. 27-25 Dentro il libero aggiuntivo. 26-25 DELLA VALLE COL FALLO! ANCORA VANTAGGIO AZZURRO. 24-25 22 a cronometro fermo di Carl Wheatle per il scontro-sorpasso Gran Bretagna. 24-23 33 ai liberi per Amedeo Della Valle per riportare subito l’Italia avanti. 21-23 22 di Akin in lunetta. Inizia il secondo quarto! La preghiera di Wheatle non va a bersaglio: alla prima sirena punteggio tra Italia e Gran Bretagna in perfetta parità sul 21-21! 21-21 PEEEETRUCEEEELLLI!! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOO 18-21 Hesson con la tripla in transizione per riportare la Gran Bretagna davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 21-21, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 11 punti di Saliou Niang, parità alla prima sirena LIVE Gran Bretagna-Italia 5-18, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 5 punti del debuttante Veronesi, azzurri a +13 dopo 5?Si chiude un primo quarto pressoché perfetto per l’Italia (14-32) sulla Gran Bretagna. LIVE Gran Bretagna-Italia 27-51, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 8 punti di Veronesi, azzurri in assoluto controllo all’intervallo lungoSi chiude il secondo quarto: dopo 20' l’Italia conduce agevolmente 27-51 sulla Gran Bretagna! 25-47 GIOVANNI VERONESI! TRIPLA, 8 PUNTI PER L’ALA... Approfondimenti e contenuti su Italia Gran Bretagna. Temi più discussi: LIVE Gran Bretagna-Italia 57-93, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 19 punti di Mannion, vittoria larga e convincente degli azzurri; Gran Bretagna-Italia di basket: dove vederla in tv e streaming; Gran Bretagna - Italia in Diretta Streaming; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming. DIRETTA/ Italia Gran Bretagna (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due a Livorno! (2 marzo 2026)Diretta Italia Gran Bretagna streaming video tv, oggi lunedì 2 marzo 2026: orario e risultato live per le qualificazioni ai Mondiali di basket. ilsussidiario.net Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingL’Italbasket torna in campo oggi lunedì 19:30 al Modigliani Forum di Livorno per affrontare nuovamente la Gran Bretagna per la quarta giornata del girone ... oasport.it Basket, Italia-Gran Bretagna alle 19.30 su Sky Sport #SkySportBasket #Italbasket x.com Palla a due domani sera alle 19.30 per Italia-Gran Bretagna a Livorno. Nel roster degli azzurri fuori Momo Diouf per il perdurare della preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi sono stati autorizzati a lasciare il ra - facebook.com facebook