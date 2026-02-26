Qualificazioni Mondiali 2027 la Nazionale di basket torna in campo | tutte le partite su Sky e NOW

La nazionale di basket si prepara a scendere in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, con tutte le partite trasmesse su Sky e NOW. La terza giornata vede due incontri tra Italia e Gran Bretagna, un momento importante per le qualificazioni. Gli appassionati potranno seguire ogni momento di queste partite, che rappresentano un passaggio fondamentale per il percorso verso il mondiale.

Doppio confronto tra Italia e Gran Bretagna nella terza giornata delle FIBA Basketball World Cup Qualifiers. In programma anche Islanda-Lituania, Germania-Croazia e Turchia-Serbia. Riparte il percorso della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali 2027. Le sfide della terza giornata delle FIBA Basketball World Cup Qualifiers saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un calendario che coinvolge anche altre nazionali europee. Nel gruppo D regna l’equilibrio, con quattro squadre ferme a tre punti dopo le prime due gare. Per gli azzurri guidati dal CT Luca Banchi è previsto un doppio impegno contro la Gran Bretagna, tra andata e ritorno. 🔗 Leggi su Sportface.it

Programmazione Sky Sport per le Qualificazioni Mondiali FIBA 2027Il percorso della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali del 2027 ha ripreso slancio con emozionanti incontri e partite che mettono alla prova...

Basket, i convocati dell'Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l'Italia...

Italia Femminile, qualificazioni Mondiali 2027: calendario, date e analisi del girone delle AzzurreCalendario Italia femminile qualificazioni Mondiali 2027: date, partite e avversarie del girone. Ecco quando giocano le Azzurre e il percorso verso il Brasile

Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell'Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran BretagnaUfficialmente, per la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, la situazione è totalmente pari. Gran Bretagna, Lituania, Islanda

