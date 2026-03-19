Val Kilmer torna sul grande schermo grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che permette di ricreare la sua immagine e voce. I figli Mercedes e Jack hanno autorizzato questa operazione, consentendo al protagonista di recitare nuovamente. La scelta ha suscitato molte discussioni, ma al momento si conoscono solo i dettagli ufficiali di questa iniziativa.

Immediata, allora, l'idea di ricorrere all'Intelligenza Artificiale per inserire Val Kilmer nel film dopo aver ottenuto il permesso dai figli dell'attore Mercedes e Jack oltre che da chi si occupa dei diritti della sua immagine: «La sua famiglia diceva quanto fosse importante il film e quanto Val volesse farne parte. Pensava realmente che fosse una storia importante e voleva il suo nome nel progetto. È stato quel sostegno che mi ha dato la sicurezza nel dire: 'okay, facciamolo'. Nonostante alcune persone possano definirlo controverso, questo è ciò che Val Kilmer voleva», le parole di Voohees che, com'era prevedibile, hanno dato vita a un polverone che ha portato la stessa Mercedes Kilmer a dire la sua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Val Kilmer torna in vita al cinema grazie all'AI, ma scoppia il caso

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