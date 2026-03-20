Purtroppo è lei Trovato in mare il corpo di Elisabetta Burlan

Il corpo di Elisabetta Burlan è stato trovato in mare lungo il litorale del Catanzarese. Le ricerche sono durate diverse ore, con squadre impegnate senza sosta tra lamentele e speranze di ritrovarla viva. La scoperta è avvenuta dopo lunghe ore di attesa, mentre le autorità continuano le indagini sulla vicenda.

Le ricerche sono andate avanti senza sosta per ore, tra apprensione e speranza, lungo il litorale del Catanzarese. Una donna risultava scomparsa dalla notte precedente, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i familiari e le forze dell’ordine. La segnalazione aveva dato il via a un’imponente macchina dei soccorsi, con l’obiettivo di ritrovare la donna scomparsa nel più breve tempo possibile. >> Il primo figlio nato “col primo raggio di sole della primavera”: il volto di Canale 5 è appena diventato papà Le prime attività di perlustrazione si sono concentrate nella zona di Cropani Marina, dove nel primo pomeriggio è stato fatto un primo, importante ritrovamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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