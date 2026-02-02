Questa mattina gli investigatori hanno confermato l’identità della donna trovata nel burrone lungo la strada Napoleonica a Trieste. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di sabato, quando il corpo senza vita è stato scoperto in fondo alla scarpata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questa morte.

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di sabato 31: in fondo a un burrone, lungo la strada Napoleonica, è stato individuato il corpo senza vita di una donna. Il ritrovamento, avvenuto in un’area coperta dalla vegetazione, ha attivato l’intervento immediato delle autorità. A notare il cadavere sarebbe stato un passante, che ha contattato i soccorsi. Sul posto si sono quindi concentrate le operazioni di recupero e i primi accertamenti. Trieste, confermata l’identità della donna scomparsa. In serata è arrivata la conferma ufficiale: il corpo recuperato nel dirupo è quello di Donatella Malisa, la 43enne scomparsa il 20 gennaio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Purtroppo è lei”. Corpo trovato in un burrone a Trieste: identificata la donna scomparsa

Approfondimenti su Trieste Corpo

A Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, è stato trovato un corpo all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, donna scomparsa nei giorni scorsi.

Una donna è stata trovata morta in un burrone, chiudendo così una vicenda iniziata con una scomparsa misteriosa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Trieste Corpo

Argomenti discussi: Mr. Bowl: Basta ceramica candida, ora mi tatuo tutto con Andrea Afferni!; Sharon Maccanico travolta da una frana in Nuova Zelanda, ritrovato il corpo senza vita della campionessa di hip hop; Da Polistena a Dubai, tra professione e ricerca il ginecologo Lupica conquista anche i social; Solange cade dalle scale e muore a 74 anni: il corpo trovato dalla vicina.

Trovato il corpo della ragazza, la triste notizia dopo la scomparsa: cos'è successoEra scomparsa da oltre due mesi. Questa mattina, 15 gennaio 2026, si sono spente le speranza dei familiari, la donna, 35 anni, è stata ritrovata morta. Ecco cosa è successo. notizie.it

Lo sport in adolescenza è il primo fattore protettivo per la salute di corpo e menteCorrere, saltare, giocare all’aria aperta sin dalla prima infanzia e poi praticare uno sport sono, insieme a una sana ed equilibrata alimentazione, i pilastri della salute a breve e a lungo termine. corriere.it

Carlo La Duca, (prima immagine a sinistra) marito di lei e miglior amico di lui. Il corpo purtroppo non è stato ancora ritrovato I due imputati avevano una relazione clandestina e misero in atto il piano per sbarazzarsi della vittima, il cui corpo non è stato ri - facebook.com facebook