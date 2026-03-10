Thomas Grumer trovato in mare il corpo del manager bolzanino scomparso 9 mesi fa a Ibiza

Il corpo di un manager bolzanino scomparso a Ibiza nove mesi fa è stato rinvenuto in mare tre settimane fa e identificato dopo settimane di accertamenti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Le autorità italiane e spagnole stanno coordinando le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

È stato identificato dopo settimane di accertamenti il cadavere recuperato in mare a Ibiza tre settimane fa. Si tratta di Thomas Grumer, cittadino italiano di 42 anni, originario di Bolzano, scomparso lo scorso giugno dopo essersi trasferito da poco sull'isola spagnola. L'identificazione è stata possibile grazie all' esame del Dna, che ha permesso di attribuire con certezza l'identità al corpo ritrovato dopo mesi trascorsi in acqua. Il cadavere, infatti, era rimasto a lungo in mare prima del recupero, rendendo necessarie analisi genetiche per stabilire chi fosse la vittima.