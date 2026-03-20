Durante la registrazione di un episodio del Pulp Podcast condotto da Fedez, la premier è stata interrotta circa dieci minuti dopo l'inizio, mentre discuteva di spese militari e autonomia strategica dell’Europa. In quel momento, si è sentita un’espressione di fastidio da parte sua, causata da un'interruzione improvvisa del suo staff per un problema al microfono. La scena è stata ripresa in un video fuori onda.

A circa 10 minuti dall’inizio della puntata, mentre parla di spese militari e autonomia strategica dell’Europa, Meloni è stata interrotta dal suo staff per un problema al microfono. La premier, però si è stizzita: “Vabbè, Filì, famme finì. Santa Madonna, mi hai fatto perdere il ragionamento”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni a Pulp Podcast di Fedez, il fuori onda della premier interrotta e infastidita: “Santa Madonna, famme finì” - VIDEO

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