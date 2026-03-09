Battiato al MAXXI | record di visite e documenti inediti

La mostra intitolata Un’altra vita, dedicata a Franco Battiato, si sta svolgendo presso il MAXXI di Roma e sta attirando un numero record di visitatori. Durante l’esposizione sono stati esposti numerosi documenti inediti e le visite stanno superando ogni aspettativa. La rassegna si concentra sulla vita e l’opera del cantautore siciliano, offrendo un’ampia panoramica sulla sua carriera.

La mostra dedicata a Franco Battiato, intitolata Un'altra vita, sta registrando un afflusso di visitatori senza precedenti presso il MAXXI a Roma. L'evento, coprodotto dal Ministero della Cultura e dal Museo nazionale delle arti del XXI secolo, celebra la poliedricità dell'artista siciliano cinque anni dopo la sua scomparsa. Aperta dal 31 gennaio fino al 26 aprile 2026, l'esposizione accoglie file di persone ai botteghini, testimoniando un interesse rinnovato per la figura del cantautore. Il percorso espositivo, curato da Giorgio Calcara insieme a Grazia Cristina Battiato, non si limita alla sola musica ma esplora ogni dimensione della ricerca artistica di Battiato.