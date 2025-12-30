Istituto San Francesco I lavori di riqualificazione sono in dirittura d’arrivo

L'Istituto San Francesco a Camaiore si avvia verso la conclusione dei lavori di riqualificazione. L’intervento, ormai prossimo al completamento, ha riguardato interventi di miglioramento strutturale e funzionale dell’edificio. Questa fase finale rappresenta un importante passo avanti per il settore scolastico locale, garantendo un ambiente più sicuro e funzionale per studenti e personale. L’auspicio è che i lavori contribuiscano a valorizzare ulteriormente il centro storico di Camaiore.

Sta per chiudersi il cantiere per la riqualificazione dell’Istituto San Francesco in centro a Camaiore. L’istituto, di proprietà comunale e gestito dall’Associzione San Francesco aps, è destinato all’alloggio di persone bisognose o in difficoltà. Ieri il sopralluogo da parte del sindaco Marcello Pierucci e del presidente dell’Associazione don Damiano Pacini. I lavori, finanziati dal Comune di Camaiore per un totale di 450mila euro, sono stati decisivi per adeguare la struttura, che è convenzionata con l’Asl territoriale, alle normative igienico sanitarie necessarie al mantenimento della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istituto San Francesco. I lavori di riqualificazione sono in dirittura d’arrivo Leggi anche: Sono in dirittura d'arrivo i lavori da 800mila euro per il ponte sul fiume Borello a Linaro Leggi anche: Sono in dirittura d'arrivo i lavori da 800mila euro per il ponte sul fiume Borello a Linaro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Istituto San Francesco, lavori quasi al termine. La riapertura entro il 16 gennaio; Istituto San Francesco, lavori quasi al termine. La riapertura entro il 16 gennaio; Istituto San Francesco. I lavori di riqualificazione sono in dirittura d’arrivo; Concorso San Francesco, la Bombonati tra i vincitori. Istituto San Francesco, lavori quasi al termine. La riapertura entro il 16 gennaio - I lavori di riqualificazione, messa in sicurezza statica e riorganizzazione degli spazi interni della struttura che ospita anziani autosufficienti e persone in difficoltà, costati 450mila euro, sarebb ... noitv.it

San Francesco, lavori finiti a giugno - Un’opera da 2 milioni e mezzo di euro, che consiste nella riparazione dei danni strutturali causati dal ... ilrestodelcarlino.it

Chiesa San Francesco Orvieto: stanziati 2,2 milioni per i lavori di consolidamento e restauro - Stanziati 2,2 milioni di euro per i lavori di consolidamento e restauro della chiesa di San Francesco di Orvieto. umbria24.it

Tra giornate luminose e attività all’aperto di fine anno scolastico, l’estate all’Istituto Francesco Ventorino è sempre un invito a vivere intensamente ogni momento! #istitutofrancescoventorino #estatescuola #ventoriadi2025 #progettoorchestra - facebook.com facebook

Istituto Superiore F. Morano (@istitutomorano) / Posts and Replies x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.