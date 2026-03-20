Prosecco | le bollicine italiane vincono su scala mondiale

Il Prosecco, vino simbolo dell’Italia, continua a dominare il mercato mondiale con risultati di export molto elevati. Le sue bollicine sono apprezzate in tutto il mondo e rappresentano un punto di riferimento per l’enologia italiana. La produzione e la vendita di questa bevanda sono in costante crescita, confermando il successo internazionale del Prosecco.

Il Prosecco è, ormai da anni, il principe dell’enologia italiana, con numeri relativi all’export a dir poco stellari. I motivi del suo successo sono diversi: sono senza dubbio da evidenziare le politiche di tutela dell’area produttiva, diventata Patrimonio Mondiale Unesco nel 2019, dall’altro, così come l’oggettiva freschezza del vino. Il Prosecco, inoltre, ha una gradazione alcolica ridotta, il che gli permette di rispondere con efficacia alle tendenze salutiste al centro dell’attenzione ormai da anni. Versatile e adatto a tutte le portate dei pasti, non solo all’aperitivo, il Prosecco è stato protagonista, nel 2025, di un giro d’affari di 1,6 miliardi di euro relativo all’export (fonte: Istat). 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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