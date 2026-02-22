Cosa cambia per l'Italia e i prezzi ora che Trump ha lanciato nuovi dazi su scala mondiale

Donald Trump ha introdotto nuovi dazi del 15% su scala globale, dopo che la Corte Suprema ha annullato la maggior parte delle tasse precedenti. La decisione di limitare le tariffe ha spinto il presidente a usare una legge alternativa per imporre le misure commerciali. Questa mossa ha già iniziato a influenzare i prezzi di diversi prodotti importati, creando tensioni tra aziende e consumatori italiani. La situazione resta in evoluzione e si attendono nuovi sviluppi.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato la gran parte dei dazi imposti nell'ultimo anno dal presidente Donald Trump e lui è corso subito ai ripari: appoggiandosi a una legge diversa, ha lanciato tariffe "mondiali" del 15%. Cosa significa questo per l'Europa e, quindi, per l'Italia? I cambiamenti potrebbero essere pochi, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’anno che ha cambiato il mondo: Trump, i dazi, la democrazia e la fine dell’OccidenteIl 2023 è stato un anno segnato da eventi che hanno profondamente influenzato il panorama globale.

Dazi, Trump cambia ancora e porta le tariffe dal 10 al 15%. Cosa resta in vigore oggi? L'Europa: ora è a rischio l'accordo di luglio Trump ha aumentato le tariffe doganali dal 10 al 15%, aggravando le tensioni commerciali.

