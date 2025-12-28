Brigitte Bardot addio all’attrice esuberante e sexy che conquistò l’immaginario collettivo

Brigitte Bardot, scomparsa all'età di 91 anni, è stata un'icona del cinema e della moda, simbolo di una femminilità audace e trasgressiva. La sua bellezza distintiva e il volto espressivo hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura collettiva, rappresentando un modello di femminilità libera e innovativa. La sua carriera e il suo stile continuano a influenzare generazioni, confermando il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama artistico e sociale.

La forza emancipatrice di Brigitte Bardot, la prima diva a sfuggire al controllo della famiglia e delle case produttrici - Rappresentante di una diversità europea, ma sempre fortemente erotica, Bardot è il simbolo del boom economico francese, una modernizzazione che passa anche attraverso la mutazione dei costumi sociali ... editorialedomani.it

Brigitte Bardot, come è morta l'attrice: i due ricoveri, la «grave» malattia, la fine a La Madrague - ”, Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni nella sua amata La Madrague, la celebre proprietà a Saint-Tropez dove aveva ... leggo.it

Brigitte Bardot, simbolo del cinema francese, “attrice e cantante conosciuta in tutto il mondo” - come sottolinea il comunicato della sua Fondazione - si è spenta a 91 anni a La Madrague, la sua proprietà a Saint-Tropez. È stata una delle figure più influenti dell’i - facebook.com facebook

"I suoi film, la sua voce, la sua gloria splendente, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Piangiamo una leggenda del secolo" ha scritto il presidente Macron. #ANS x.com

