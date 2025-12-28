Brigitte Bardot addio all’attrice esuberante e sexy che conquistò l’immaginario collettivo
Brigitte Bardot, scomparsa all'età di 91 anni, è stata un'icona del cinema e della moda, simbolo di una femminilità audace e trasgressiva. La sua bellezza distintiva e il volto espressivo hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura collettiva, rappresentando un modello di femminilità libera e innovativa. La sua carriera e il suo stile continuano a influenzare generazioni, confermando il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama artistico e sociale.
Con la sua bellezza esuberante di un corpo quasi perfetto, la grazia provocante del volto, caratterizzato dall'espressione imbronciata, e la sua ricercata trasgressione, Brigitte Bardot – morta all'età di 91 anni – ha conquistato da diva un posto nella storia del cinema e nella storia del costume, diventando un'icona di una nuova femminilità.
"I suoi film, la sua voce, la sua gloria splendente, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Piangiamo una leggenda del secolo" ha scritto il presidente Macron. #ANS x.com
