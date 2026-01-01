stranger things ha proprio il finale che hawkins si meritava quello che temevamo non sarebbe mai arrivato

Dopo quasi un decennio, Stranger Things si conclude con un finale che rispecchia le aspettative e le paure dei fan. Nato come un omaggio agli anni ’80, questa serie si è affermata come uno dei più grandi successi di Netflix, offrendo un mix di nostalgia e suspense. La conclusione della storia di Hawkins rappresenta un momento importante per gli appassionati, chiudendo un ciclo che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale.

Dopo quasi un decennio, quello che era iniziato come un piccolo omaggio agli anni '80 è diventato uno dei fenomeni culturali più potenti che Netflix abbia mai generato. Stranger Things ha chiuso la sua storia e farlo bene è stata probabilmente la sfida più grande che abbia mai affrontato. Non è facile dire addio a qualcosa di così amato, così emotivamente diffuso, così convertito in un rituale collettivo. L'ultimo episodio, che sembra più un film che un episodio, non solo chiude la grande ferita aperta da quel primo portale verso il Sottosopra, ma riconcilia anche la serie con se stessa, che ritorna al tono che l'ha resa speciale, a quel misto di avventura giovanile e sguardo adulto sul dolore, allo spirito di Spielberg filtrato attraverso il genere fantasy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

